Gigi Becali, anunţ triumfător: “ Le-am tăiat aripile imediat: 3 puncte, victorie de 1,5 milioane de euro!”

FCSB a spălat rușinea ultimelor meciuri din Superliga și a obținut o victorie extrem de importantă în Europa League, 1-0, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Patronul clubului, Gigi Becali, a intrat în direct și a analizat în detaliu prestația jucătorilor săi.

“Olaru începe să îşi revină!”

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, a făcut un meci bun în Olanda. Mijlocașul nu a contribuit decisiv, însă a fost implicat în dueluri atât pe faza ofensivă, cât și în apărare.

Gigi Becali e de părere că fotbalistul său, încet-încet, arată jocul pe care îl practica în sezonul precedent, atunci când era văzut drept cel mai important om din echipă.

„De Olaru nu pot să spun că a fost nici foarte bine, pentru că foarte bine înseamnă gol sau pasă de gol, dar începe să își revină.

Nu a mai pierdut mingi și a câștigat dueluri cum o făcea înainte. Nu mai pierde mingi. Nu mai dă pase aiurea la adversar sau în out.

Eu nu vorbesc despre echipa națională, că nu mă interesează să vorbesc. Eu nu mă bag să zică lumea că mă bag la echipa națională”, a precizat patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, după victoria campioanei României, 1-0, în Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles.

“Miculescu este al meu, dar îl aleg pe Man!”

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei seniori a României, a dat de înțeles că David Miculescu ar putea să îi ia fața lui Dennis Man la echipa națională.

Gigi Becali e de părere însă că, din punct de vedere calitativ, fotbalistul de la PSV este mai bun. Totuși, omul de afaceri spune că ultimele evoluții ale fostului său jucător au lăsat mult de dorit.

„Nu mă pricep eu la fotbal… Toată echipa a jucat bine. Dai 1-0 și la revedere. A dat goluri Miculescu. Pe Man îl aleg eu.

Miculescu e al meu, dar nu pot să te mint. Îl aleg pe Man. E fotbalist de clasă. Acum văd că nu prea mai joacă. Ultimul meci a fost praf. Ai văzut că îl laud.

Eu, în meciul cu Cipru, îl schimbam în minutul 20. El și-a bătut joc de fotbal. Păi ce faci? El e clasă. Nu poți să compari totuși.

Eu cred că Man e cel mai tare jucător de la echipa națională, dar dacă joacă iar cum a făcut-o cu Cipru… la revedere. Ca și calitate, e fotbalist de mare clasă”, a declarat patronul de la FCSB