Gigi Becali anunță apocalipsa pentru FCSB: „Jucăm barajul, e echipă de divizia B!”

FCSB continuă criza în SuperLigă și a remizat, scor 1-1, pe terenul nou-promovatei Csikszereda Miercurea Ciuc, în etapa a 9-a, rămânând cu un singur succes în acest sezon. După meci, patronul Gigi Becali a vorbit, fiind convins că echipa sa va termina pe locul 7 și va juca barajul pentru cupele europene.

Becali a declarat că nu se așteaptă ca FCSB să intre în play-off și nici să câștige Cupa României în condițiile actuale.

Deși a glumit că ar merge la antrenamente pentru a urmări mai îndeaproape pregătirea echipei, Becali a subliniat că dacă nu va vedea implicare, va interveni și chiar a spus că ar putea opri antrenamentele sau face schimbări rapide în meciuri. Declarațiile vin într-un moment delicat pentru actuala campioană a României, care trece printr-o pasă dificilă de rezultate.

„Lasă Cupa României. Luăm locul 7 și jucăm barajul. Dacă voi ziceți că intrăm în play-off, ne batem la campionat! Se joacă pe trei puncte acolo, e altceva. Cupa nu e așa ușor să o câștigi. Cum să o iei, că nu ai cum cu echipa asta.

Să zicem că ajungi în sferturi, semifinale, finală. Cum să câștigi trei meciuri cu echipa asta? E echipă de divizia B astăzi. Să dea Dumnezeu să se schimbe, că așa jucăm la campionat, dar cum, dacă nu ne mișcăm pe teren?”, a declarat Gigi Becali.