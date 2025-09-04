Gigi Becali anunță debutul unui nou jucător la FCSB în campionat: „Că așa vreau eu”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat o decizie surprinzătoare după remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa a opta a SuperLigii României. Becali a declarat în direct la Digi Sport că vrea să utilizeze începând de acum în regulamentul U21 un fundaș defensiv în locul unuia de atac, pentru că are prea mulți jucători ofensivi valoroși neutilizați.

Noua opțiune a patronului pentru regula U21 este Andrei Dăncuș, un fundaș central de doar 16 ani, care a debutat deja pentru FCSB în Supercupa României contra CFR Cluj, când a intrat în minutul 79 în locul lui Octavian Popescu. Becali a anunțat că tânărul fundaș va face și debutul în campionat în curând.

„I-am spus lui MM Vreau un fundaș care să fie U21, eu am jucători de atac prea buni și stau pe bară. Și vreau fundaș, de acum încolo am zis că joc cu ăla de 16 ani jumate.

A zis că nu se poate. Nu mă interesează, mă! Se poate. Îmi interzice cineva să pun jucător de 16 ani în teren? Care e problema?”, a spus Becali, conform digisport.ro.