Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB după calificarea în play-off-ul Europa League

FCSB continuă să își consolideze lotul după ce a obținut calificarea în play-off-ul Europa League, trecând de Drita și asigurându-și prezența în faza principală din Conference League. Patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a dezvăluit planurile de transferuri pentru perioada următoare, accentuând nevoia de întăriri în atac.

„Ne mai trebuie un atacant acum! Nu poți să joci mereu cu Politic atacant,” a declarat Becali, confirmând că Dennis Politic va evolua momentan în avanposturi din lipsă de soluții, dar intenționează să aducă un nou vârf de atac cât mai curând. Totodată, a explicat deciziile tactice ce vizează menajarea unor jucători importanți pentru meciurile din Europa, chiar dacă acest lucru presupune sacrificii în campionat.

Becali a menționat că, în urma unei eventuale calificări în grupele Europa League, are în plan să mai transfere doi jucători, fie în această vară, fie în iarnă. În contextul în care FCSB se concentrează acum pe performanța europeană, urmează o perioadă agitată pe piața transferurilor pentru echipa din Capitală.

„O să-l băgăm atacant pe Dennis Politic. Pe cine?! Nu mai avem altul. Bîrligea trebuie odihnit, să joace în Scoţia. Asta e situaţia în campionat, trebuie sacrificat, nu avem ce să facem. Cu Rapid trebuie să odihnim câţiva jucători, asta e situaţia, Europa League ne interesează acum.

Dacă ne calificăm în Europa League, o să mai iau doi jucători. Acum sau la iarnă. Ne mai trebuie un atacant acum, nu poţi să joci mereu cu Politic atacant”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.