Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus care are buget pe an cât am dat eu prima lui Tănase!”

Gigi Becali pregătește o adevărată revoluție la FCSB în iarnă! Picătura care a umplut paharul pentru patronul campioanei României a fost înfrângerea cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din SuperLiga. Edjouma și Kiki sunt doar doi dintre jucătorii care vor pleca în următoarea fereastră de transferuri.

Revoluție la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce transferuri face și ce jucători pleacă

FCSB dădea semne de revenire în campionat după victoria cu Universitatea Craiova (1-0). Campioana ultimelor două sezoane a pierdut la Clinceni cu Metaloglobus, scor 1-2, iar Gigi Becali a anunțat revoluție la echipă în iarnă.

David Kiki, Malcom Edjouma și inclusiv Vlad Chiricheș ar urma să plece în iarnă. Totodată, sunt șanse mari ca Denis Alibec să părăsească echipa. Gigi Becali a anunțat și că va face cel puțin 5 transferuri tari. Radunovic riscă și el să plece.

„De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând 3, care sunt sigur.

Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt 3. Și probabil vor mai fi încă 2. Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost.

O să aduc 5 fotbaliști în iarnă, dar o să vezi ce aduc. O să aduc fundaș central, mijlocaș central, atacant. Asta sigur. O să vorbesc cu doctorul dacă lui Radunovic îi mai trece pubalgia.

El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren. Nu poate. Îl țin rezervă, dacă îi trece pubalgia. Dacă nu-i trece, la revedere, ce să facem cu el?”, a declarat Gigi Becali.