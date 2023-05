Gigi Becali are două variante pentru viitorul FCSB: „Nu sunt încă convins pe care s-o aleg”

FCSB a ratat, pentru a șaptea oară în ultimii 8 ani, câștigarea titlului de campioană, după ce a fost învinsă de Farul, în deplasare, cu 2-3.

Gigi Becali nu are binecuvântarea Părintelui Duhovnic să vândă FCSB

În minutul 17 al meciului de la Ovidiu, gruparea bucureșteană conducea cu 2-0, dar gazdele au marcat golul victoriei în minutul 85. După ce și-a criticat dur jucătorii, patronul echipei, Gigi Becali, a anunțat că încă nu știe dacă vine echipa.

El a transmis că nu are binecuvântarea Părintelui Duhovnic. Motiv pentru care așteaptă un semn de la Dumnezeu ca să știe ce are de făcut.

„Acum avem două soluții…nu sunt încă convins pe care s-o aleg… o să vedem. Ori tăiem și facem și dregem, ori mai riscăm, investim și să luăm campionatul la pas. Ori rămânem o echipă ca și până acum.

Nu am binecuvântare (n.r. – să vândă echipa). Am cerut binecuvântare să o vând și nu am binecuvântare de la duhovnic să o vând. Și atunci, nu o fac, deși nu știu dacă e benefică pentru mine echipa.

Îmi afectează sănătatea, nu mai e ce a fost. Încerc să-mi mut mintea, să văd partea plină a paharului, că sunt pe locul 2 și joc în cupele europene, dar nu mai am puterea tinereții, ca să pot să duc emoția.

Și atunci, sunt două soluții: ori să elimini emoția, și atunci trebuie bag vreo 10 milioane… 5-6 milioane, ca să iau campionatul la pas. Dar după, vine emoția din cupele europene… Nu știu, Dumnezeu o să mă lumineze.

M-am legat de chestia asta și mă ține așa… fotbalul mă ține în lacăt și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, dar, să vedem… ce semne îmi mai dă Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali.