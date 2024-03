Gigi Becali are un nou preferat: „Să joace lângă Șut”

Gigi Becali a spus, după meciul câștigat cu Petrolul, scor 1-0 pentru roș-albaștri, că nu s-a temut în niciun moment pentru victorie.

„Cum să ai emoții? Îți dai seama dacă o echipă este periculoasă, trebuie să aibă ocazii, ceva! Nu am controlat tot anul un joc cum am făcut-o astăzi. Bine, nu am avut ocazii, că s-au baricadat ei, dar nu am mai controlat meciul așa”, a afirmat Becali.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că s-a convins în dezbaterea Lixandru versus Baba Alhassan. De acum înainte, latifundiarul va merge pe mâna lui Lixandru, deși astăzi Alhassan a început titular.

„Am controlat, dar dacă nu ai ocazii de a marca… pe mine mă interesează să controlezi și să marchezi. Mi-am dat seama… Am vorbit cu MM, am zis: «Hai să vedem cine este mai bun, să joace lângă Șut!». Mi-am dat seama că Lixandru e mai bun. Gata, avem o certitudine! Lixandru e mai bun.

Ei spun așa: «Pe atac e mai bun Baba». Eu spun invers, e mai bun Lixandru! De ce? El deposedează și joacă repede. Și dacă joci repede, nu trebuie să dai tu gol, ci atacantul. Ei zic că nu, că Alhassan e mai bun pe atac.

În cele mai multe cazuri, fac ca ei, dacă mă conving. Dar dacă eu sunt convins de ceva, și acum sunt convins că Lixandru e mai bun ca titular, atunci cu el vom juca”, a spus patronul clubului care domină Superliga.