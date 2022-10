Gigi Becali are un sfat pentru Edi Iordănescu: „Îl iubesc, dar îi cer să lase filosofia!” – Ce a spus patronul FCSB-ului!

Lumea fotbalului românesc a reacționat rând pe rând după ce naționala României și-a aflat adversarele din preliminariile EURO 2024.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a ținut să îi transmită un mesaj lui Edi Iordănescu. Iată ce i-a spus selecționerului.

„Ne face o fiolosofie după ce mâncăm bătaie şi ne facem de râs!”

„Nu mă interesează naţionala. Stai să vedem dacă câştigăm două meciuri şi apoi poate mă interesează. Dacă câştigăm două meciuri vorbesc. Pentru că eu nu sunt învăţat cu bătaia. Nu am acceptat-o nici când eram copil, nu mi-a plăcut coada. Eu aşa am fost educat. Tata voia să aibă oi cât toată comuna la un loc. Am crescut în umbra lui.

Dacă eram cu Steaua pe locul 5,7,9,12 nu mai făceam fotbal. Dacă batem Andorra şi Belarus să mă căutaţi. O să vorbesc cu dragoste despre echipa naţională. Eu sunt apropiat de familia lui Edi, pe Edi îl iubesc, dar îi cer să lase filosofia. Muncă, muncă! Ne face o fiolosofie după ce mâncăm bătaie şi ne facem de râs. Câştigă două meciuri şi apoi fă filosofie, Edi!”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.