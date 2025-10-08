Gigi Becali așteaptă un fotbalist de la echipă să facă „ravagii”

Gigi Becali a declarat că încă are încredere în Dennis Politic.

„Pe Dennis Politic nu l-am încercat încă. Dacă îşi intră în mână, o să facă ravagii la mine. Sau Ştefănescu… Îl dau cadou. Nu îl comparaţi pe Politic cu Ştefănescu.

Are forţă, plecare de pe loc, vână. Ştefănescu este mai firav. Aştept, ce să fac acum? Mai sunt unii pe care trebuie să îi aştepţi. Dacă nu, cadou. Ce să mai facem”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.