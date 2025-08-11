Gigi Becali, atac acid la adresa lui Dan Șucu și Mihai Rotaru după modificarea regulii jucătorilor eligibili în Superligă: „Îi spulber pe amândoi!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a lansat un atac dur la adresa rivalilor Dan Șucu (Rapid) și Mihai Rotaru (Universitatea Craiova) după eșecul cu Unirea Slobozia (0-1), al treilea consecutiv al roș-albaștrilor în Superligă. Reacția sa vehementă vine pe fondul unei decizii controversate luate de FRF și LPF privind modificarea Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice: jucătorii eliminați de pe lista inițială pot fi reintroduși pe parcursul sezonului, fără a li se rezilia contractul.

Latifundiarul din Pipera acuză că Șucu și Rotaru complotează împotriva lui „din invidie și răutate” și susține că decizia nu reprezintă o modificare de regulament, ci o corectură necesară pentru armonizarea cu regulile FIFA și UEFA. Becali i-a provocat pe rivali să îl dea în judecată dacă au dreptate și a promis că îi „va spulbera” din nou în acest sezon, ironizând faptul că aceștia urmăresc cupele europene doar la televizor, spre deosebire de FCSB.

„Este întunecarea minții lor și găsesc tot felul de tertipuri din cauza invidiei și răutății, că anul ăsta îi spulber pe amândoi: și pe Șucu, și pe Rotaru. Au vorbit ei între ei, l-o fi sunat Dan pe Rotaru: «Hai să facem, dom’le, uite, cutare…». Eu am văzut măcar că Rotaru e băiat deștept, face afaceri. Să nu te ducă mintea? Sau pe Dan Șucu? Mă gândesc că are puțin bun-simț și studii.

Nu s-a modificat regulamentul, s-a corectat. O corectură și la două noaptea, și la cinci dimineața trebuie să o faci, dacă o găsești. S-a corectat, nu s-a modificat! A fost o modificare pentru a corecta! Nu putea să zică «de corectare», a zis «modificare pentru a corecta».

E o anomalie, o greșeală, o prostie. Și o prostie se corectează la orice oră, oricând! Te trezești și o corectezi, nu că schimbi regulamentul. Cum adică?!”, a spus Gigi Becali pentru DigiSport.

„S-a făcut o îndreptare și pentru voi, stăteați în beznă! Puteam să îl înscriem și fără modificare! Făceam un tertip… Pe Edjouma am vrut să îl las liber, dar nu a vrut! Cluburile nu au fost întrebate pentru că s-a modificat legea FIFA. Ori îmi căutați nod în papură, ori nu aveți gândire logică.

Dacă trebuie să armonizezi legea și regulamentele, mai întrebi pe Slobozia, pe Craiova sau pe FCSB?! Vorbim niște aiureli aici și lumea nu mai înțelege nimic! Să vă spun un lucru: trebuie să ne armonizăm cu statutele FIFA și UEFA și nu întrebi pe nimeni! Dacă nu le armonizăm și e o greșeală, o corectezi oricând trebuie corectată. Ce facem?!”, a completat patronul celor de la FCSB.

„Stau și mă enervez… e întunecarea minții! Nu pot crede că pe Șucu și pe Rotaru nu îi duce mintea! Nu vreau să cred! Întunecarea minții și invidia, că îi spulberă și îi decapitează Becali. Și o voi face: și pe Șucu, și pe Rotaru! Praful o să se aleagă! O să-i spulber iar!

Au făcut-o? A jucat Edjouma? Dacă nu e legal, să ne dea în judecată, să facă plângere penală și Șucu, și Rotaru. Nea Șucule, fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber iar anul ăsta. Poate faceți plângere că de ce nu luați și voi campionatul. Dați-mă în judecată că de ce nu luați și voi un campionat!

În loc să-mi mulțumiți că vă uitați la televizor la cupele europene, stați acasă și vă uitați… Păi cine? Șucu e? Stai să vedem dacă o să fie Rotaru! Lasă, nu acum, mai încolo.”, a încheiat Gigi Becali.

Rapid și Craiova, prin vocea acționarului Victor Angelescu, au reacționat dur, acuzând lipsa de transparență și faptul că schimbarea regulii favorizează un singur club. Aceștia cer suspendarea aplicării modificării și reluarea discuțiilor cu implicarea tuturor cluburilor din campionat și nu exclud căi legale pentru apărarea corectitudinii competiției.

„Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor. Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență.

S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play. Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă. Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional. Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot.”, a transmis acționarul Rapidului, Victor Angelescu, printr-un comunicat.