Gigi Becali, ”atac” dur la adresa unui jucător de la FCSB: ”Îmi arde mie de el?”

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 15 septembrie 2025, ora 21:55,
Unirea Slobozia a învins, în deplasare, scor 2-0, FC Hermannstadt, în etapa a 9-a din Superliga.

Gigi Becali a răbufnit la finalul partidei și a vorbit despre imaginile cu Mihai Lixandru bandajat.

Patronul a declarat că nu l-a emoționat starea medicală a jucătorului= său.

”Îmi arde mie de Lixandru? De aia nu mai pot eu de Lixandru, e riscul meseriei. Are niște gheață acolo, dar e bine dacă a venit la interviu”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Digi Sport Special.

Potrivit digisport.ro, mijlocașul se confruntă cu o contuzie și va avea nevoie de tratament pentru a evolua în partida contra FC Botoșani din weekend.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Lixandru, potrivit Transfermarkt
13 meciuri, un gol și un assist sunt cifrele mijlocașului la FCSB în acest sezon

