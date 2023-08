Gigi Becali, atac la aresa lui Dan Șucu: „Rapid nu are jucători de valoare!”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit recent despre lupta la titlu în Liga 1. Latifundiarul din Pipera i-a atacat pe rivalii de la Rapid.

Mai exact, Becali consideră că jucătorii lui Dan Șucu nu au valoare, iar numirea lui Bergodi pe banca tehnică nu a fost una strălucită.

„Nu are jucători de valoare!”

„Rapid nu are valoare, nu are jucători de valoare cu care să se poată bate. Are jucători valoroşi, dar, comparând loturile, nu se compară cu Craiova sau CFR”, a precizat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

„E bun Bergodi, dar nu se numeşte Hagi. Numai Hagi poate face lucruri imprevizibile. Dacă se întăreau cei de la Farul …,”, a mai spus Gigi Becali.