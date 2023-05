Gigi Becali, categoric: „Mai trebuie să comentăm că FCSB e Steaua? Păi am demonstrat-o!”

FCSB a doborât la meciul cu CFR Cluj (1-0) un record stabilit ultima dată acum 7 ani. Bucureștenii au strâns pe Național Arena 42.439 de spectatori.

Patronul Gigi Becali a comentat acest aspect, susținând încă o dată că echipa sa este adevărata „Steaua”. Iată cum a motivat.

„Mai trebuie să comentăm că FCSB e Steaua? Păi am demonstrat-o!”

„Mai trebuie să comentăm că FCSB e Steaua? Păi am demonstrat-o! Păi, ce? Eu am luat, pe cine am luat? Pe Vasile de la Ghimpați? Eu am dat 40 de milioane, au semnat generali, miniștri. Asta e tâmpenie, nebunia lumii!

Ce au semnat miniștrii și generalii nu contează, o sucim noi. Băi, tu ai ceva la cap? Unde sunteți, băi? Duceți-vă pe câmp, atunci, și luați tot! Petromul înapoi, industria României înapoi. Hai, afară, toți străinii! Facem alte evaluări, facem alte privatizări, că nu ne convin alea! Toate înapoi! Ce faceți, mă, voi? Aia s-a făcut așa, e gata!”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.