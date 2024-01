Gigi Becali continuă ironiile la adresa lui Mihai Rotaru: „O să țină minte toată viața lui nanaul ăsta”

Gigi Becali a continuat să-l ironizeze pe acționarul majoritar de la Universitatea Craiova, după victoria cu 3-0 reușită de FCSB.

„Dacă a zis că mi-a dat nana, uite aici nana. 3-0, 3-0, 6-0, hai, la revedere! Cea mai mare realizare a noastră știi care a fost? Am jucat aseară cu o echipă care pe toate posturile, unul câte unul, erau mai buni decât noi. (…)

Când am văzut aia cu posturile am leșinat de râs. Vorbeam cu Mihai (n.r. – Stoica).

Și i-am zis că singurul jucător valoros de la ei, e Mitriță, care nu are cum să fie mai bun decât Coman. Și al doilea, care s-ar putea să fie mai bun decât Radunovic. Mie îmi place de Bancu, alții zic că nu. În rest nu are nimic mai bun ca noi. Singurul valoros e Mitriță, dar Coman e zece clase peste el.

El are jucători de care nu am auzit. Cum să fie mai buni ca noi? Are 5-6 jucători de care aseară am auzit prima dată. Cum să spui asta? La mine sunt trecuți prin război, prin foc. I-am topit ca argintul!. I-am dat nana, o să țină minte toată viața lui nanaul ăsta”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.