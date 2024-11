Gigi Becali continuă războiul cu CSA Steaua: „Tu nu vezi ce anomalii fac ei?”

Gigi Becali a atacat din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”.

Gigi Becali susține că a plătit o avere celor de la MApN pentru a lua echipa.

„Ce faci cu Steaua dacă nu e folositoare publicului? Tu nu vezi ce anomalii fac ei? Că până la urmă hai să o luăm așa logic. Băi, când am venit eu la Steaua și am dat 9.400.000 de dolari.

Pe vremea aia însemna 100 de milioane! Păi eu când am venit am venit la Ghimpații din deal? A? Eu când am venit și v-am plătit, că o să scot eu niște acte, acuma le-am scos și o să fac o emisiune. (…)

Păi bă, când voi ați cerut: „Vă rog frumos să ne plătiți datoria la AVAB de 1.200.000 de dolari”, și am plătit datoria aia la Bancorex cum ar veni. Păi când mi-a scris că în relațiile bune pe care le avem, talala-talala… CSA-ul.

Păi bă, atuncea mi-ați cerut în relațiile bune pe care le aveam. Nu vedeați că sunt Steaua atunci? Că Steaua spuneați voi atunci. Către FC Steaua. Și acuma v-ați trezit voi după 10 ani”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.