Gigi Becali, despre revenirea lui Budescu în Liga 1: ,,Eu am vorbit clar cu el”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Constantin Budescu să revină în Liga 1 şi să semneze cu echipa sa.

Finanţatorul ,,roş-albaştrilor” spune că a discutat cu Budescu condiţiile în care îl doreşte la formaţia sa. Becali nu vrea să achite vreo sumă de transfer celor de la Al Damac.

Gigi Becali ştie că Budescu este dorit şi de Marius Şumudică la CFR Cluj, dar sune că nu va intra niciodată la licitaţie pentru un jucător de fotbal.

,,Eu am vorbit clar cu Budescu, iar băiatul știe că îl vreau, însă nu doresc să dau o sumă de transfer pe el la arabi. Am înțeles că el mai are contract acolo încă un an, iar dacă ar putea să plece de acolo liber de contract, atunci îl vreau la FCSB.

Dar să mă vedeți pe mine că intru în vreo licitație cu CFR , nu tată! Lucrul ăsta nu o să îl fac niciodată și să fie clar pentru toată lumea. Să vedem noi dacă nenea Șumudică își permite să dea bani pe el. Dar vedeți că Budescu are și un salariu mare la arabi și nu vine el în România pe 15.000 – 18. 000 de euro. A, dacă Șumi îi dă vreo 30 de mii de euro pe lună, atunci să se ducă la ei.”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.

