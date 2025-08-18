Gigi Becali, despre Tavi Popescu: „O decepție!”. Laudă un fotbalist de la o rivală: „Costă bani mulți”

Gigi Becali l-a lăudat pe fotbalistul celor de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram și a spus despre fotbalistul său, Octavian Popescu, că e o decepție.

„Tavi e o decepție. El a apărut odată cu Baiaram. Tavi era mai bun, dădea goluri, jucător de bază la 18 ani la echipă. Ăla a crescut, s-a făcut super fotbalist, iar Tavi a căzut.

El, dacă nu dă gol sau pasă de gol, degeaba se joacă cu mingea. N-ai văzut câte goluri dă Baiaram? Costă bani mulți. Baiaram costă 6-7 milioane de euro, cred, având în vedere că s-a mai accidentat. Dacă nu se accidenta, era jucător de bani mulți de tot.

Eu, să fiu în locul lor, fără 6-7 milioane nu-l dau. Era și mai scump dacă nu se accidenta. Oamenii, când îl cumpără, se uită la trecut, dar Baiaram e jucător de mare valoare.

Cu Tavi am răbdare pentru că eu l-am botezat, îmi pun baza în asta. Cred încă în calitățile lui. El trebuie să se îmbărbăteze, el face și niște mofturi la arbitri, de parcă se supără pe ei și nu mai vrea să joace. Se supără ca un copil”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.