Gigi Becali, devastat după remiza cu Csikszereda: „E un an pierdut, FCSB nu va intra în play-off!”

Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să intri în play-off? Dacă nu se mișcă echipa în teren, cum să câștigi? Nu face echipa mișcare. Cum să câștigi dacă fundașul central dă chiflă fără să-l atace nimeni.

Nu ai cum să faci performanțe cu chestii de genul ăsta. Mă refer când a dat corner. Lor le e frică de minge. Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri. Aici ce să câștige? Era vorba să îi ia unu la unu.

Dar cum să dai bufa bufa cu Csikszereda. Le era frică să mai joace. Crezi că eu dau ordin la 1-0 cu Csikszereda să ne apărăm? La 2-0 dau ordin să pasăm mingea. Dar la 1-0 dau ordin să marcăm al doilea gol!

În prima repriză jucam 3 cu 7. Fotbalul nu se joacă 3 la 7. Venea Lixandru între fundașii centrali, iar la centru nu era nimeni, nu venea nimeni la primit. Acolo trebuia să fie Olaru, Tănase. Nu venea nimeni la primit.

Anul ăsta e pierdut. Avem 7 puncte, ei au 15 în play-off. E greu, pentru că nu joci. Te bat alea iar, se fac 10 puncte diferență”, a declarat Becali, la Digi Sport 1.

Becali a mers până la a numi FCSB „echipă de Divizia B”, amenințând că va interveni mai direct la antrenamente: „Dacă nu joacă repede, opresc antrenamentul. Care nu aleargă, îl schimb în minutul 15, 20. Poate echipa nu mai ascultă de antrenor!”.

„Asta e echipă de Divizia B. Dacă se schimbă lucrurile, ne batem, dar cum să se schimbe dacă nu te miști pe teren? M-am gândit să merg la antrenament. Dacă nu joacă repede, opresc antrenamentul. Sau o să schimb în minutul 15. Care nu aleargă îl schimb în minutul 15, 20. De Tănase îmi pare rău că l-am schimbat, că nu am avut posesie deloc.

Ia să îl bag pe Politic să-l văd și eu! De ce să-mi spuneți voi cum e Politic? Trebuie să-l văd eu.

Bîrligea a fost superficial la gol. Dacă nu dai cu capul în minge, de ce mai vii? El trebuia să dea cu capul. A sărit superficial. Am glumit că mă duc la antrenament. Poate echipa nu mai ascultă, că de asta mă gândesc să mă duc. Nu fac ce le cere antrenorul, nu fac posesie. Mă duc să le zic că au antrenor!”, a încheiat Becali.