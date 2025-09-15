Gigi Becali, devastat după remiza cu Csikszereda: „E un an pierdut, FCSB nu va intra în play-off!”

luni, 15 septembrie 2025
Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat profund dezamăgit după egalul obținut de campioana României în deplasarea de la Csikszereda (1-1), în etapa a noua din Superliga, spunând că echipa nu va intra în play-off și că „anul este pierdut”. Dezamăgirea lui Becali s-a tradus într-un șir de critici la adresa jucătorilor, nominalizându-i pe Miculescu, Olaru, Tănase, Bîrligea și Cisotti, pe care îi consideră sub nivelul cerut pentru performanță.

„Am pierdut un an. De unde să mai intrăm în play-off?! Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic. Zice lumea că recuperăm, dar ne bate și Botoșani, și Petrolul, nu mai avem cum să recuperăm.

