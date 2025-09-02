Gigi Becali dezvăluie detaliile transferului lui Adrian Rus: „Au făcut șiretlic ca să mă enerveze”

Gigi Becali a dezvăluit că transferul lui Adrian Rus la Universitatea Craiova s-a realizat după negocieri influențate de intenția de a obține un comision mai mare pentru impresar și un salariu substanțial pentru jucător, susținând că oltenii au folosit un „șiretlic” pentru a forța mărirea sumei de transfer.

Becali a afirmat că știa de interesul Universității Craiova pentru Adrian Rus încă din ziua precedentă și susține că a fost introdus și el în discuții pentru a fi folosit ca instrument de negociere, cu scopul de a influența suma oferită de Mihai Rotaru.

Patronul FCSB a dezvăluit suma cerută de impresar, 50.000 euro la semnătură, și salariul negociat de Rotaru pentru Rus, 12.000 euro pe lună, menționând posibilitatea ca salariul să fi fost mărit până la 15.000 euro.

Becali consideră că întreaga manevră a fost făcută strict pentru a obține mai mulți bani, susținând că nu era interesat de transferul lui Rus, chiar dacă Mirel Rădoi, care îl avusese la echipa națională, îl aprecia.

„Știam de ieri (n.r. – luni), d-aia au forțat, ca să mă enerveze! Ca să-l influențeze pe Rotaru.

Am aflat și câți bani i-a cerut lui Rotaru: 50.000 la semnătură, 12.000 pe lună îi dădea Rotaru. Știam toate detaliile. O fi ajuns pe la 15.000, probabil, nu știu.

Mi-am dat seama că ei vor să forțeze. De-aia m-au băgat și pe mine.

Mă gândeam că Mirel Rădoi l-a avut la echipa națională, îi plăcea de el, dar pe mine nu mă interesa Rus. Tot îl lua, cred că îl lua. Ei vorbiseră, negociaseră.

Dar au făcut șiretlicul ăsta ca să forțeze la bani, să ia puțin mai mulți bani”, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.