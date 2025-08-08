Gigi Becali dezvăluie echipa de start pentru returul cu Drita: trei reveniri importante și o tactică orientată spre atac

Gigi Becali a anunțat deja strategia echipei FCSB pentru returul cu Drita de la Priștina, programat joia viitoare. După o remontadă spectaculoasă în meciul tur, când FCSB a întors scorul de la 0-2 la 3-2, patronul echipei a decis să schimbe tactica pentru cea de-a doua partidă, mizând pe trei reveniri importante în apărare și la mijloc.

Becali a confirmat că va folosi un singur închizător, ceea ce îl exclude pe Vlad Chiricheș din formula de start. Astfel, în teren vor fi doi interi și un singur închizător, pe Șut. De asemenea, vor reveni în echipă Risto Radunovic și Syiabonga Ngezana, întărind astfel defensiva și centrul terenului. Patronul este convins că FCSB are 100% șanse de calificare, în condițiile în care vor evita ghinioanele.

„Șansele de calificare sunt de 100%. Asta dacă nu avem ghinioane. Olaru va juca la retur. În plus, vor intra și Radunovic și Ngezana. Nu vom mai folosi doi închizători, vom avea doi interi și un închizător, pe Șut”, a declarat Gigi Becali, potrivit GSP.

Posibil prim 11 FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut – Olaru, Cisotti, O. Popescu, Miculescu – Bîrligea