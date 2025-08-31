Gigi Becali, dezvăluiri despre discuția purtată cu Neluțu Varga înainte de CFR – FCSB: ”Noi râdem, glumim, dar e groasă treaba”

CFR Cluj dispută derby-ul cu FCSB, duminică, de la ora 21:30, pe teren propriu.

Cele două echipe se află la coada clasamentului, după șapte etape din Superliga.

Gigi Becali și Neluțu Varga au purtat o discuție telefonică, iar latifundiarul din Pipera a oferit mai multe detalii legate de conversația cu omologul său.

De asemenea, Becali a vorbit și despre Universitatea Craiova și Rapid, echipele din fruntea clasamentului.

”Îl mai las pe tati puțin, că e și el supărat. El a spus că ia 10 jucători, dar i-am zis să nu fie fraier. Are echipă valoroasă. Greșește. Se întâmplă. El are 5 puncte, cum am și eu, dar are un meci în minus. Eu stau mai rău ca el. Greșește. Are jucători valoroși. El, tati, e singurul care se luptă cu mine. Dacă face și el greșeli, înseamnă că am scăpat. Știi ce i-am spus? Îți zic în premieră. I-am spus că tot cu el mă bat la campionat. N-am vrut să audă Mirel, că se supără. El a spus: «Așa e, tati, numai noi doi suntem». Mi-a spus toate. Eu i-am zis că e greșeală. Are echipă valoroasă. E supărat. Era foarte supărat.

Joc cu tati duminică. E groasă treaba. Noi râdem, glumim, dar e groasă. E important. E foarte important. Îți dai seama. Craiova are deja 14 puncte. De meci n-am vorbit cu Neluțu. Aseară am aflat că jucăm duminică. Cum să nu fie important? Ne trebuie o victorie cu o echipă mare”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

”La ora asta, să vorbești de Șucu și Rotaru nu poți. Trebuie să urci pe scară ca să te uiți la ei. Stai puțin, 7-8 etape. Vorbim atunci. Cum să vorbești cu Rotaru, care are 14 puncte distanță? El e băiat bun. Eu, dacă eram în locul lui… Nu e frumos să vorbești”, a mai spus Becali, la Fanatik.