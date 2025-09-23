Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”

Scouterii lui Ajax vin să-l vadă pe Daniel Bîrligea! Campioana României, FCSB, debutează în grupa de Europa League contra celor de la Go Ahead Eagles, în Olanda. Lăncierii” profită de ocazie și își trimit scouterii să-l monitorizeze pe Daniel Bîrligea.

Cum a reacționat Gigi Becali: „Să plătească clauza și îl vor lua”

Gigi Becali este de părere că Daniel Bîrligea este un fotbalist cu o valoare estimată la 25 de milioane de euro. Fostul atacant de la CFR Cluj are trecută în contractul cu FCSB o clauză de reziliere de 15 milioane de euro. Dacă vor plăti clauza, Ajax îl va transfera pe atacantul român de 25 de ani.

„O să vedem dacă și-au revenit jucătorii. Să vedem joi. Să-i trimită (n.r. pe scouteri), bucurie. Dacă ei trimit scouterii, să-l băgăm să joace, nu?

O să vorbesc cu oamenii mei, oricum o repriză o să joace Bîrligea. Să-i trimită, Bîrligea o să joace a doua repriză și o să-l vadă. Așa să le transmiți (n.r. râde).

Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică.

Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro.

O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro îl vor lua și gata”, a declarat Gigi Becali.