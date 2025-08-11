Gigi Becali e gata pentru Drita! A anunțat deja echipa de start pentru returul cu kosovarii

Gigi Becali a anunțat echipa de start a celor de la FCSB pentru returul cu Drita din preliminariile Europa League, după o înfrângere suferită în campionat cu Unirea Slobozia, scor 0-1. Patronul roș-albaștrilor a făcut o alegere tactică clară, favorizând jucători cu forță fizică și spirit de luptă.

Echipa va arăta astfel: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Becali a explicat că Octavian Popescu va fi pe banca de rezerve, deoarece nu are forța fizică necesară pentru a face față adversarilor din Kosovo.

Patronul este optimist în privința veteranei prezențe a lui Chiricheș pe mijloc, iar Olaru este ales pentru alergarea și lupta sa continuă pe teren, chiar dacă a lipsit ceva timp de pe teren și mai face unele greșeli.

„Știu cu ce echipă o să joc joi. Nu mai poate să lipsească de la mijlocul terenului Chiricheș. În stânga o să joace Radunovic, se reface până atunci. E refăcut, face tratament. Eu știu că poate să joace joi. Șut și Chiricheș la mijloc, Cisotti, David Miculescu, Olaru și Bîrligea. Nu ne trebuie Octavian Popescu, trebuie să pun jucători de război, care să lupte. Ăsta e meci de calificare. Cisotti în stânga și Olaru în spatele vârfului. Chiar dacă nu a jucat de mult timp, chiar dacă mai greșește, Olaru aleargă mult, dă război! Asta e echipa:

Mă gândeam să nu joace Chiricheș, să joace George în stânga, dar George e prea firav. Ca să joci cu el, trebuie să nu piardă mingi. Azi le dădea pe toate adversarilor. Nu poți, n-ai cum să joci fotbal așa. Mie îmi place foarte mult Toma, dar săracul nu a avut cu cine să joace fotbal azi. A greșit o dată, dar nu a pierdut vreo minge, le-a salvat pe toate. Oricum îl avem și pe Cercel în dreapta”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Fotbal Club.