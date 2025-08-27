Gigi Becali e hotărât să plătească o sumă ”colosală” pentru Louis Munteanu: ”Îi dau pe loc!”

Louis Munteanu s-a întors la antrenamente alături de echipa sa după cinci zile de absență.

Gigi Becali a declarat că își dorește să îl transfere pe atacant și a precizat că ar oferi, pe loc, suma de 4 milioane de euro.

”Nu cred că-l dau ei. Aseară, noaptea, am visat că a venit Giovanni la mine. Și-mi zice: ‘Am vorbit cu Varga, îl vrei pe Munteanu?’. Am zis ‘Da’. ‘Mi-a zis Varga că vrea 4 milioane de euro’.

Nu-l dă cu 4 milioane de euro. Dacă-l dă cu 4 milioane de euro, îl iau pe loc.

M-am trezit de dimineață și am crezut că e adevărat. Dau 4 milioane pe Louis Munteanu pe loc. Nu a existat jucător ca Munteanu”, a spus Gigi Becali, la Liga Digisport.