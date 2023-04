Gigi Becali e în război cu FRF: ”Nu mă comandă Burleanu niciodată!”

Gigi Becali a oferit mai multe declarații vineri seara.

Gigi Becali nu este mulțumit de regulamentul FRF.

Patronul FCSB și-a continuat războiul cu Răzvan Burleanu.

”Nu mă comandă Burleanu niciodată pe banii mei. Dar să zică Burleanu că face așa și că face așa și că face așa și cu regulamentul că așa vrea el? Adică eu sunt pe locul 3, dar tu îmi comanzi mie să joc baraj cu locul 7! Și să joc un singur meci. Mă, tu ești nebun?

Cine a votat? Eu, niciodată nu am votat în viața mea. Burleanu a zis și ceilalți, drepți! Așa s-a votat. Eu nu am ce face că sunt într-o asociație în care votează oameni de nimic pe banii altora. Auzi, ca să fie atractiv. Păi, tu ești atractiv pe banii mei? Auzi, locul 3 cu locul 7. Păi fă tu, pe banii tăi. Ești nebun la cap?

Sau că echipele din play-off să joace în deplasare, auzi! Păi dacă sunt mai valoros, mă plimb sute de kilometri? Dacă sunt mai valoros, mă odihnesc. Unde ai mai pomenit tu ca locul 7 sau 8 să fie în cupele europene, ca să fie ciuca bătăilor?

Și am muncit, Becali a muncit, e pe locul 3, Rotaru, Varga, sau Hagi, au muncit să bage bani. Stupiditatea știi care e? Că vine unul care ia salariu de sute de mii pe an și comandă altuia care dă milioane pe an, asta e stupiditatea.

De aia spun că eu nu intru în nebunia lumii. Păi da, suntem în Săptămâna Mare. Păi am respectat regulile, nu? Că nu am ce face. Asta e nebunia lumii”, a precizat Gigi Becali, la Fotbal Club.