Gigi Becali este convins că FCSB o va elimina pe Aberdeen în Europa League: ”Nu am nicio emoție! Sunt ca și calificat”

FCSB întâlnește gruparea scoțiană Aberdeen, joi, de la ora 21:45, în manșa tur din play-off-ul UEFA Europa League.

Gigi Becali a dezvăluit ce sume va încasa, dar și despre viitorul echipei în competiție.

Astfel, partida tur se va juca în Scoția, iar cheltuielile de călătorie se ridică la 170.000 de euro doar pentru charter.

Cu toate acestea, patronul a subliniat că banii nu au relevanță în acest context și este convins că jucătorii săi vor elimina adversarul.

”Nu știu, nu contează. Are balta pește! (n.r. – Ne calificăm, domnule Becali?) Eu cred că da! Nu am nicio emoție! Eu sunt ca și calificat, nu am emoții.

Nu mai iau 15-16-20 de milioane de euro, dar 10 milioane de euro le iau sigur. Și dacă te califici în Conference League, tot ajungi la 10 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali la Fanatik.