Gigi Becali este indulgent cu Vlad Chiricheș: „Îl aștept cât vrea. E principala opțiune”

Patronul FCSB, Gigi Becali, este dispus să aștepe orice oricât un răspuns de la Vlad Chiricheș, chiar dacă sezonul începe pe 14 iulie.

„Eu îl mai aștept cât vrea. E principala opțiune”, a spus Gigi Becali despre Vlad Chiricheș

Fundașul român Vlad Chiricheș își va rezilia în scurt timp contractul cu echipa italiană Cremonese, care la finalul sezonului trecut a retrogradat în Serie B. Gigi Becali, patronul FCSB, îl vrea la echipă, dar se lovește de un impediment.

În aceste zile, echipa roș-albastră se află în cantonament în Olanda, la Apeldoorn, unde pregătește viitorul sezon. Formația pregătită de grecul Elias Charalambous va juca în prima etapă în Superligă la Târgu Jiu, cu FC U Craiova 1948, pe 16 iulie, de la ora 21:30.

Mai sunt 11 zile până atunci, iar Chiricheș nu a făcut niciun antrenament alături de posibilii viitorii lui colegi. Cu toate acestea, Gigi Becali nu îi forțează mâna.

„Pe mine mă interesează roadele. Vedem dacă sporesc roadele Întocmai ca la oi. Mai avem nevoie de un jucător. Dacă nu, asta e. Nu luăm orice! Cercetăm, vedem, căutăm un fundaș central.

Nu mai luăm orice jucător ‘Hai la duzină. Facem repede claie peste grămadă’. Mai ales că staff-ul e mulțumit și de Dawa în cantonamentul ăsta.

Vom vedea. Chiricheș trebuie să dea un răspuns. Nu știu când. Poate să aștepte. Eu îl mai aștept cât vrea. E principala opțiune pentru că e cel mai bun dintre toți”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali spune că Vlad Chiricheș nu ar refuza să joace la FCSB

Patronul FCSB s-a înmuiat tot când a aflat că Vlad Chiricheș vrea să le dea educație ortodoxă copiilor.

„Acum e vorba de bani. Eu i-am făcut o ofertă lui, impresarii au făcut o contraofertă. Eu i-am făcut ofertă lui, impresarul a făcut altele. Că ‘Da, bă Gigi, dar ai luat pe el 10 milioane’. Lasă, mă, pui și ce am luat?

Și eu l-am luat de la Lignitul Oltenia (n.r. – Pandurii). Dacă nu-l luam, poate juca la naționala, tralala, hai pe la Bacău, hai pe Galați, hai pe la Rapid, hai pe la Dinamo, tralala… Lua 10.000- 15.000 pe lună. Uite așa, și la revedere cu Chiricheș.

Eu, și cu 10 milioane, și fără, e tot aia. Dar el, era la revedere dacă nu-l luam eu! Cine îl vindea cu 10 milioane? Ce să vinzi? Lignitul Oltenia… N-a vrut să dea Nicu Badea pe el 500.000.

Chiricheș e un om extraordinar. El nu zice nu. Am vorbit ‘Băi, nea Gigi, aia, aia…’. Am înțeles că ar vrea să revină în România pentru familie, pentru copii. Ce se discută… A făcut milioane, că e băiat strângăreț. Are capul pe umeri.

A făcut 15-20 de milioane, că strânge banii. Acum, omul vrea să se retragă cu familia. Vrea să le dea educație ortodoxă copiilor. Așa am înțeles. Nu am vorbit cu el”, a mai spus Becali.