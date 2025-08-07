Gigi Becali este uimit de ”prăbușirea” FCSB-ului: ”Nu credeam vreodată. Mă lasă mut”

FCSB a avut parte de patru înfrângeri consecutive în Superliga și a fost eliminată din UEFA Champions League de Shkendija, 1-3, ”la general”.

Echipa bucureșteană întâlnește gruparea kosovară Drita, joi, de la ora 21:30, în turul 3 preliminar din Europa League.

Dacă va trece de Drita, FCSB va juca play-off-ul de Europa League contra campioanei din Scoția, Aberdeen.

Gigi Becali, patronul ”roș-albaștrilor”, a dezvăluit că nu își poate explica motivele declinului jucătorilor săi.

”Ce ni s-a întâmplat, nu credeam vreodată, în 25 de ani…

Am mai văzut echipe slabe, dar ce s-a întâmplat cu Shkendija, pe mine mă lasă mut în ceea ce privește fotbalul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.