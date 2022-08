Gigi Becali face liniște în cazul lui Florin Tănase! Ce se întâmplă cu transferul atacantului român!

Florin Tănase a plecat în cele din urmă de la FCSB în această vară după 6 ani petrecuți la echipă. Vârful va semna în cele din urmă cu Al Jazira, din Emiratele Arabe Unite, și nu cu Shanghai Port, din China.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a vorbit despre situația lui Tănase și despre ce se va întâmpla cu el.

„Noi nu putem fi reclamați la FIFA în acest caz!”

„Este un scandal al impresarilor în acest moment. E adevărat, am spus că noi am semnat, clubul adică, dar am făcut-o cu o firmă care să ne reprezinte în acest transfer și care trebuia să vină cu o ofertă. Dar, nu ne-a mai convenit oferta chinezilor și ne-am reorientat.

Dar, noi nu putem fi reclamați la FIFA în acest caz. Nu suntem în nicio culpă. Noi noi, nici Tase”, a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

FCSB are doi noi atacanți. Gigi Becali i-a adus la echipă pe David Miculescu, de la UTA Arad, și pe Bogdan Rusu, de la CS Mioveni.