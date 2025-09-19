Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele

FCSB are un start ezitant de sezon, roș-albaștrii acumulând doar 7 puncte în primele 9 runde din SuperLiga. În cazul în care jucătorii nu vor reuși să ducă echipa în play-off, mai multe contracte vor fi reziliate.

Cei de la Fanatik au dezvăluit că Gigi Becali va face revoluție la FCSB, asta în cazul în care echipa nu se va redresa și nu va reuși să se califice în play-off.

Patronul roș-albaștrilor s-a decis și va rezilia mai multe contracte, iar cei vizați sunt în principal „veteranii”. Astfel că înțelegerile cu Vlad Chiricheș, Denis Alibec, Risto Radunovic, Valentin Crețu și Mihai Popescu vor ajunge la final dacă FCSB nu va ajunge în play-off.

„Diseară se joacă FC Botoșani – FCSB. L-am văzut pe Mihai Stoica, era foarte afectat că sunt departe de locurile de play-off.

Vreau să vă spun că Gigi Becali le-a transmis clar celor de la FCSB ce se va întâmpla în cazul în care echipa va rata play-off-ul.

Dacă în iarnă vor fi șanse mici să prindă play-off-ul, Gigi Becali este hotărât să rezilieze contractele tuturor jucătorilor bătrâni de la FCSB. Este un mesaj pe care l-a transmis echipei”.