Gigi Becali, furios după FCSB – Universitatea Craiova 1-0: „Cum să inventezi asta?”. Critici dure la adresa arbitrajului și a jucătorilor

Gigi Becali a reacționat vehement la miezul nopții, după derby-ul câștigat de FCSB împotriva Universității Craiova, scor 1-0, în etapa a 12-a din Liga 1.

Omul de afaceri s-a declarat profund nemulțumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, acuzând deciziile la cele trei faze de penalty, unde arbitrul a apelat de fiecare dată la VAR pentru a corecta hotărârile luate inițial. Becali a criticat și evoluția lui Alibec și Thiam, reproșându-le lipsa de implicare pe finalul partidei și lipsa de pressing în condițiile în care FCSB conducea cu 1-0.

Latifundiarul din Pipera a acuzat că oltenii au avut ocazii doar pe greșeli, remarcând ofensiva echipei sale cu 10 cornere față de unul al Craiovei. Referitor la faza penalty-ului acordat după duelul dintre Screciu și Stoian, Becali a exclus orice fault: „Să vii să spui că inventezi un umăr la umăr… nici cel cu multă violență nu a fost!”. Becali a subliniat rolul VAR în meci, menționând că la al treilea penalty nimeni nu observase inițial faza.

„Ei au avut ocazii aşa din greşeli. Am avut 10 cornere la unul şi asta spune ceva. Nu mi-a plăcut intrarea lui Alibec şi a lui Thiam, alea nu mi-au plăcut. Dacă te bag să joci, vino, aleargă, fă pressing, că avem 1-0. Măcar aleargă.

Normal că am trăit cu emoţii finalul, de ghinion am avut emoţii. Cum să te bată FC Argeş că n-a trecut mijlocul terenului? Te bate Slobozia la mişto şi ai emoţii. În a doua repriză, ei n-au mai avut nici jumătate de ocazie.

(n.r. – penalty-ul dintre Screciu şi Stoian) Să vii să spui să inventezi un umăr la umăr, nici măcar ăla cu multă violenţă şi să spui că nu a fost fault.

Primul 11 metri dat a fost anulat, dar nu se vede bine. Crede că-i talpă şi a dat ăla în minge, dar de aia e VAR. De ce să nu aibă nevoie de VAR? La al treilea 11 metri nu văzuse nimeni că a fost penalty.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.