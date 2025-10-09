Gigi Becali, gata să cumpere marca Steaua de la MApN: „S-ar termina bâlciul”

Gigi Becali a făcut o solicitare oficială către ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, cerând ca marca Steaua să fie scoasă la licitație pentru a putea fi cumpărată de către echipa sa. Patronul FCSB speră astfel să pună capăt luptei juridice îndelungate cu CSA Steaua, după ce clubul său a pierdut dreptul de a mai folosi numele și simbolurile celebrei echipe câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni din 1986.

Totodată, Becali susține că este dispus să plătească cât va cere licitația, subliniind că poate exista și un alt cumpărător mai puternic, exemplificând cu Nețoiu, însă el este decis să rămână implicat puternic în această bătălie.

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion. Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja.

(n.r. Ministrul Moșteanu a spus că vrea să privatizeze Steaua) Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta. Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an.

(n.r. Cât ați fi dispus să dați?) Sunt dispus cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine. (n.r. Cine, Nețoiu?) Poate Nețoiu e mai tare. Eu sunt împărat!”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.