Gigi Becali, gata să-l scape printre degete pe preferatul său! Fotbalistul este tentat să aleagă altă ofertă

Patronul celor de la FCSB a transmis în mod clar că nu vrea să mai investească sume impresionante la echipa sa de acum înainte, însă, cu toate acestea, afaceristul insistă pentru un fotbalist din Liga 1!

David Miculescu reprezintă un punct de atracție pentru roș-albaștrii încă din vara anului trecut, însă suma cerută de UTA Arad în schimbul mijlocașului în vârstă de 21 de ani reprezintă marele obstacol din calea mutării la vicecampioana României.

Totodată, Miculescu are o ofertă și din Serie A, din partea celor de la Sassuolo și pare că ar fi tentat mai degrabă să aleagă un transfer în străinătate. Internaționalul de tineret a declarat că interesul venit pe numele său îl motivează și mai mult și a mărturisit că se simte pregătit din toate punctele de vedere pentru a face noul pas.

”Încă nu ştiu nimic concret, nici nu mă gândesc la aceste oferte, acum sunt cu gândul doar să termin acest cantonament sănătos.(n.r. ce înseamnă pentru tine o ofertă din Serie A?) Înseamnă foarte mult, chiar mă motivează foarte mult, fiecare ofertă mă motivează, vom vedea ce va fi.Eu sunt pregătit şi fizic şi mental doar să vedem ce o să fie”, a declarat David Miculescu.

Miculescu, ținta numărul 1 a FCSB-ului din această iarnă

„Indiferent ca pleaca Tanase sau nu, FCSB nu aduce pe nimeni, doar din academie. Niciun jucător, in perioada asta, nu e interesant pentru noi. A, daca cei de la UTA se gandesc ca a trecut timpul si se apropie de ultimul an si accepta oferta facuta in vara de 500.000, da, cred ca da. Ramane in continuare interesul nostru pentru David Miculescu”, a spus Mihai Stoica, la Telekom Sport.