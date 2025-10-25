Gigi Becali, gest șocant în meciul cu Bologna: „Voiam să-l scot în minutul 10!”

FCSB a pierdut dramatic acasă în fața celor de la Bologna, scor 1-2, într-un meci tensionat din Europa League. Roș-albaștrii au început meciul cu o gafă de proporții: Adrian Șut a greșit flagrant la primul gol al italienilor, declanșând furia lui Gigi Becali, care era pregătit să ia o decizie drastică încă din minutul 10.​

După meci, patronul FCSB nu și-a ascuns dezamăgirea și a mărturisit că a fost tentat să-l înlocuiască pe Șut foarte devreme, considerând că mijlocașul „a creat o bombă atomică la mijlocul terenului” și că „nu ai voie să pierzi mingea acolo în viața vieților tale”. Becali a argumentat că un astfel de gest ar fi demoralizat complet jucătorul în fața publicului, motiv pentru care s-a răzgândit în ultimul moment.

„Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva. La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează.

Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă, nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului. N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale. Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.