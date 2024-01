Gigi Becali i-a decis soarta lui Miculescu: ”Nu mai e 100%!”

Gigi Becali a decis să facă curățenie generală în acest sezon la FCSB.

Patronul a anunțat deja că vor pleca mai multe nume, inclusiv Andrea Compagno.

Totuși, patronul FCSB nu vrea să renunțe la Miculescu.

Omul de afaceri încă are încredere în fostul jucător de al UTA, chiar dacă acesta nu a confirmat.

”Miculescu e un jucător tânăr în care mai am încredere. Pe Compagno îl dau, pe Miculescu nu îl dau. Am încredere în Miculescu, , e 70%. Am încredere, d-asta nu-l dau. Haruț nu-l dau, că am încredere”, a spus GIgi Becali, la Fotbal Club.