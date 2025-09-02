Gigi Becali i-a decis soarta lui Vlad Chiricheș. Ce urmează pentru cariera fundașului

Vlad Chiricheș nu va mai juca pentru FCSB, a confirmat Gigi Becali, patronul clubului bucureștean. Decizia vine după egalul cu CFR Cluj, meci în care Chiricheș a fost criticat public de către finanțator.

Gigi Becali a anunțat că fundașul va primi 240.000 de euro pentru ultimele două luni la FCSB, sumă ce include și o primă de 200.000 de euro. Latifundiarul din Pipera a justificat despărțirea de Chiricheș prin problemele legate de vârstă.

Cu toate acestea, patronul a lăsat de înțeles că Vlad Chiricheș ar putea rămâne la FCSB, într-o altă funcție, subliniind caracterul acestuia.

„Chiricheș nu va mai juca! (n.r. – la FCSB). I-am prelungit contractul pentru că aveam încredere în el, că cel vechi expira. A expirat în iunie, deci sunt două luni, iulie și august, iar eu îi dau 200.000 de euro primă. 240.000 de euro îi ia în două luni! Îl respect sau nu îl respect? Dacă îi dau 240.000 de euro în două luni, te respect sau nu te respect? Aud voci care spun că e o umilință. Care e umilința? Când eu îți dau în două luni 240.000 de euro. Unde e umilința? Sunt nebun eu? Avem o performanță de făcut și nu putem să o facem cu el. Eu, ca respect, i-am dat 240.000 de euro.

Eu cred că e vârsta! (n.r. – cauza căderii lui Chiricheș). Chiar am întrebat un medic și mi-a spus că de la o vârstă, când faci sport de performanță, poți să faci dintr-un foc. Trupul nu mai poate să răspundă. Anul trecut, a fost cel mai bun el, numărul 1, drept dovadă că eu m-am rugat de el să prelungească. Acum sunt 3 meciuri, am spus că mai aștept, că mai aștept… Eu vreau să rămână în club! El nu e un om supărăcios! Nu s-a supărat că l-am schimbat (n.r. – la meciul cu CFR Cluj din weekend). E un om cuminte, cu un caracter extraordinar și eu cred că va rămâne”, a spus Becali, lăsând de înțeles că Vlad Chiricheș va primi un post, în cadrul clubului FCSB, conform fanatik.ro.