Gigi Becali i-a finalizat lotul lui Elias Charalambopus: „Nu pleacă. Stă acolo să ia banii”

Mijlocașul Cristian Ganea nu va mai juca în partea a doua a sezonului la FCSB, echipă la care a ajuns pe 6 septembrie 2023.

Gigi Becali a anunțat că Dorin Rotariu rămâne la FCSB, dar Cristian Ganea pleacă la Farul

Conform declarațiilor lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, internaționalul român s-a alăturat lotului Farului.

„Ganea a plecat la Hagi am înțeles. Rotariu? Ăla nu pleacă… Măcar mai are doar 5 luni de contract, că era vai de mine dacă mai avea un an și jumătate. Nu pleacă. Stă acolo să ia banii”, a declarat Gigi Becali.

Din cauza unor probleme medicale, inclusiv infectarea cu o formă gravă a virusului covid-19, Ganea a jucat în precednetele două sezoane 10 meciuri în toate competițiile. A fost titular doar de 4 ori și nu a contribuit la niciun gol al echipei lui.

La FCSB a bifat cinci meciuri în Superligă, fără să marcheze vreun gol. A fost integralist cu FC Botoșani (1-0), în deplasare, în etapa a 12-a, a fost pe teren a doua repriză cu Poli Iași (3-1), în deplasare, în runda a 2-1, și a adunat 27 de minute acasă cu FC Voluntari (0-0), în deplasare cu Petrolul (2-2) și acasă cu FC Hermannstadt (3-0).

Ganea a început fotbalul profesionist în 2011, iar de atunci a trecut pe la 11 echipe: Mallorca B, CD Santanyi, FCM Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari, FC Brașov, FC Viitorul, Athletic Bilbao, Numancia, Aris Salonic și Panathinaikos. FCSB a fost a 12-a formație la care a jucat în ultimii 13 ani.