Gigi Becali iese din fotbal: „Am 65 de ani, nu mai pot!”

Gigi Becali anunță într-o conferință de presă că se retrage din fotbal:

„Am terminat. Ies din fotbal. Nu mă mai interesează. Am 65 de ani… Nu mai pot. Ce a făcut Feșnic a pus capac. Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate. Am făcut o socoteală. 10 milioane înainte, 10 acum, vreo 3 milioane majorare de capital”

Dacă dă cineva 25 de milioane, eu ies din fotbal. Azi am semnat ieșirea din toate funcțiile de la club. Tot ce înseamnă reprezentarea cu FCSB cu FRF nu va mai fi. Să facă ei ce Adunări Generale vor. Vali Argăseală nu mai merge la Comitetul Executiv ca să fim sclavi”

„Eu ies. Nu am cum să contracarez nedreptatea și minciuna. Nu am cum să-i biruiesc. Sunt prea puternici, au prea multe structuri în spate. Ambii sunt ai lui Băsescu. Nu pot să o scot la capăt cu ei”

„«Te oblig să joci cu un jucător sub 21 de ani. Că sunt stăpân». Bine… Nu am ce face. Asta e tiranie. Nu o suport. Nu am ce căuta în tiranie. M-au biruit. Am fost obligat să fac fotbal feminin… Acum spune «Aduc pe Vassaras. Eu, Comitetul Executiv». Întreabă-ne pe noi dacă vrem. «Pun eu antrenor la națională». Întreabă-ne și pe noi, din Comitetul Executiv. Lumea îl condamnă pe Mircea Sandu, dar ne avea o eleganță și o înțelpciune. Ne întreba”

„Eu mă retrag. Îmi văd de viața mea. E inadmisibil ce a făcut Feșnic! Cum să mai joci fotbal?”