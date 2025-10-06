Gigi Becali îi impune condiții dure lui Florinel Coman: „Promite-mi asta!”

FCSB a învins Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 în etapa a 12-a din SuperLiga, golul fiind marcat de Florin Tănase din penalty. După meci, patronul Gigi Becali a avut un mesaj clar pentru Florinel Coman, îndemnându-l să aleagă banii și să uite de fotbal pentru moment.

Becali l-a convins pe Coman să-și ducă la bun sfârșit contractul cu Al-Gharafa din Qatar, în ciuda dorinței fotbalistului de a se întoarce la FCSB în vară. Patronul a subliniat că Floinel ar urma să câștige 6 milioane de euro în total și l-a îndemnat să fie responsabil, să stea în Qatar pentru familia sa și să facă sacrificii financiare. „Uită-te în ochii mei: promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii,” i-a transmis Becali.

Totodată, Becali a menționat că după ce va încheia contractul, Coman se poate întoarce și atunci va avea parte de un salariu bun la FCSB, similar cu cel primit de Florin Tănase anul trecut.

„Nu cred (n.r.- Dacă se întoarce Florinel Coman în iarnă), că i-am dat sfat așa: banii se fac greu! Ai de luat la final 6 milioane. Mai ai un milion jumate-două, ce ai luat de la mine, lasă fotbalul! Mai suferă pentru familia ta! Stai acolo și ia banii!

El voia (n.r.- să se întoarcă la FCSB)! Uită-te în ochii mei: promite-mi că nu te interesează fotbalul și alegi banii! Stai și suferă pentru nevasta ta și pentru copilul tău! ‘Așa fac, nea Gigi’.

Ieri era prin aeroport, am trimis o asistentă ieri, îl durea capul și după 3 ore era nou-nouț. Peste 3 ani, după ce ai luat 6 milioane, vii la mine, îți mai dau și eu 700-800 de mii pe an, ca Tănase. Tănase a luat un milion anul trecut.”, a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.