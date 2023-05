Gigi Becali îi răspunde lui Răzvan Burleanu: ”Nu am făcut blat în viața mea!”

Gigi Becali a fost în război cu Răzvan Burleanu în ultimii ani.

Patronul FCSB nu a fost mulțumit de modul cum a condus președintele FRF forul național.

Recent, Burleanu a dat de înțeles că Gigi Becali ar fi făcut blaturi în trecut.

Patronul FCSB i-a răspuns lui Răzvan Burleanu.

”Nu ai văzut, eu i-am răspuns (n.r. lui Răzvan Burleanu) că blat nu am făcut în viața mea. Dacă voiam să fac, făceam blat cu Iași și eram campioni, ne mai trebuia doar un egal, atât. Dacă voiam să fac eu blaturi…

Dacă făceam blaturi luam Buzăul, era a mea și ziceam «Dați-vă la o parte!» și a dat Bunică gol. Nu am făcut. Am fost omul dreptății, nu mi-au convenit niciodată mizeriile și nedreptatea. Nu era a mea? Nu erau toți jucătorii mei acolo la Buzău? Am zis să joace corect că așa e dreptatea și uite că Dumnezeu mi-a ajutat. Sunt aproape campion și alții sunt nu știu unde… Alții nu există, alții se chinuiesc”, a declarat Gigi Becali, prezent în fața jurnaliștilor.