Gigi Becali îl elogiază pe Ianis Hagi: „Asta spune totul despre un fotbalist”

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut doar cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, după succesul României cu 1-0 în preliminariile Campionatului Mondial 2026, în fața Austriei. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+5 de Virgil Ghiță, cu o lovitură de cap din centrarea decisivă a căpitanului Ianis Hagi.

Becali a remarcat lejeritatea și impactul jucătorului de la Alanyaspor asupra echipei naționale, subliniind că Ianis a fost principalul artizan al reușitei prin pasele și deciziile sale în teren.

Patronul FCSB a mai spus că Ianis Hagi, aflat la o vârstă importantă în dezvoltarea carierei sale, este pe un drum promițător, demonstrând deja momente decisive în mai multe partide ale naționalei. Acesta a amintit și faptul că înainte de a semna cu Alanyaspor, Ianis a fost dorit și de FCSB.

„Ianis Hagi, ce să-ţi spun? Centrare, gol, a câştigat meciul. Încet-încet va creşte şi mai mult. Acum e vârsta lui de fotbal. Are o lejeritate de a pendula acolo în teren. De a primi mingea. Poate se concentrează într-un singur punct.

Face ce face, ba scoate un 11 metri, ne calificăm, ba dă o centrare câştigăm meciul. Asta spune totul despre un fotbalist. Eu spun ce am văzut, centrare-gol, ne-a câştigat meciul”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.