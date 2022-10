Gigi Becali îl execută silit pe Nicușor Dan: „Tată, mă judec de 11 ani”

Gigi Becali a cerut executarea silită a instituției conduse de Nicușor Dan, suma prejudiciului creat fiind 770.000 de euro.

Finanțatorul de la FCSB a obținut în instanță compensații financiare pentru o expropriere în București.

„Tată, mă judec cu ei de 11 ani. Am câștigat, în sfârșit, am trecut de toate instanțele posibile, dar nu vor să dea banii. La mijloc este vorba de 770.000 de euro. Așa că am cerut executarea silită, după ce am vorbit cu avocații.

Este vorba despre o expropriere. Eu am vândut un teren către o companie de telefonie mobilă, cu 700 de euro metrul pătrat, lângă Mall Promenada.

Au construit, au făcut șoseaua, dar au trecut pe terenul meu. Și trebuie să dea banii, normal. Asta este povestea. Și acum, repet, nu vor să plătească. Așa că am ajuns cu ei la executare. E simplu, trebuie să plătească”, a spus Gigi Becali pentru Cancan.