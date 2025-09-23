Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională: “Are demnitate! Totul e pe bani în lumea asta”

Pe parcursul zilei de luni, 22 septembrie, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din luna octombrie.

Deși s-a regăsit și Alex Mitriță, jucătorul a anunțat că a luat decizia de a se retrage de la echipa națională. Cum a comentat Gigi Becali acest lucru.

Gigi Becali îl felicită pe Alex Mitriţă pentru decizia retragerii de la naţională

Gigi Becali a aplaudat decizia lui Alex Mitriță de a se retrage din echipa națională. Patronul de la FCSB consideră că fotbalistul a hotărât acest lucru după ce a parcurs un drum foarte lung din China, iar Mircea Lucescu l-a folosit extrem de puțin.

Totodată, Gigi Becali a punctat că totul este despre bani. Omul de afaceri e de părere că Mitriță stă bine din punct de vedere financiar și că preferă să stea lângă familie în China, acolo unde e remunerat foarte bine.

„(n.r. – V-a surprins retragerea lui Mitriță?) Mitriță este un jucător valoros! Eu dacă eram, așa făceam. Omul, bravo lui!

Îl felicit, are demnitate. El este cel mai valoros jucător și a zis ‘mă chemi tocmai din China și mă lași pe bancă, mai bine stau cu familia’.