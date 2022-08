Gigi Becali îl ridică în slăvi pe Bogdan Rusu: „Mi-a plăcut jocul lui! Când a ieșit, s-a stricat jocul întregii echipe!” – Ce a declarat patronul FCSB-ului!

FCSB a învins seara trecută formația slovacă Dunajska Streda (1-0), în meciul de debut al noilor achiziții pentru Roș-Albaștrii: Bogdan Rusu și David Miculescu. Gigi Becali, patronul echipei, a fost impresionat de jocul prestat de noul său atacant.

Mai exact, Becali a vorbit la superlativ despre Bogdan Rusu, cel care s-a implicat mult în jocul echipei. Latifundiarul din Pipera consideră că înlocuirea lui Rusu cu Ianis Stoica a tras în jos prestația celorlalți.

„M-a impresionat Rusu!”

„Știam că sunt titulari cei doi. Când l-am luat pe David (n.r.: Miculescu), l-am luat tocmai de aia, că nu aveam acolo și când l-am luat pe Rusu, l-am întrebat dacă joacă titular cu el, să îmi dau seama de valoarea lui, a zis bineînțeles că da.

M-a impresionat Rusu, a câștigat toate duelurile, mi-a plăcut jocul lui, a jucat bine fără minge, când a ieșit el, s-a cam stricat jocul întregii echipe”, a declarat Gigi Becali, pentru Pro Arena.

Prima impresie a lui Bogdan Rusu de la venirea sa la FCSB!

„Un meci greuț, ne bucurăm că am făcut un meci bun și am câștigat. Asta nu trebuie să ne relaxeze. A fost greu, am avut doar două zile de antrenament și am jucat titular. Sper că mă voi integra cât mai repede. Nu am emoții. Se poate spune că suntem favoriți, nu trebuie să plecăm cu gândul acesta.

Trebuie să jucăm cu aceeași dăruire. Nu știu dacă mă așteptam la vârsta aceasta la transfer, eu zic că e de bun augur și sper să dau totul pentru această echipă. Ce poți să găsești la FCSB? Toate condițiile din țară, pe care nu le are nimeni. Sunt mulți jucători de calitate, sper să jucăm la fel de bine prin tinerețea lor și să fim o echipă muncitoare. Nu aștept neapărat primul gol, contează să câștige echipa”, a declarat Bogdan Rusu, după FCSB-Dunajska Streda.