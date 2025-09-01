Gigi Becali îl vrea în continuare pe Louis Munteanu. Suma maximă pe care o oferă: ”Ultima ofertă!”

FCSB a terminat la egalitate cu CFR Cluj, scor 2-2, într-un meci din etapa a opta a Superligii.

Drept urmare, Gigi Becali a declarat că își dorește încă un fundaș central și s-a gândit la Adrian Rus, legitimat la Pisa.

De asemenea, patronul l-a amintit pe Louis Munteanu și, deși nu a mai negociat cu omologul său Ioan Varga, Becali a precizat că suma maximă oferită este de 4,5 milioane de euro.

”Ce să vorbesc? El a zis că are 12 (n.r. ofertă de 12 milioane de euro).

Eu nu dau nici 8, nici 6, nici 5, dau 4,5 milioane, ultima ofertă.

E marfa lui, nu e obligat, vrea, nu vrea, el decide”, a specificat Becali, la întâlnirea de luni cu jurnaliștii, de la palatul din Aleea Alexandru, București.