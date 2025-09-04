Gigi Becali îl vrea încă un jucător la FCSB: „Îmi place, dă cu capul!”

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat jucătorul pe care îl dorește în echipă în această perioadă de transferuri. Este vorba despre fundașul central brazilian Leo Bolgado, legitimat la CFR Cluj, care i-a atras atenția lui Becali prin calitățile sale, în special prin jocul său aerian.

Becali a declarat că îi place foarte mult Bolgado și a comparat modul în care acest fundaș joacă cu fostul jucător al FCSB, Szukala, apreciind în mod special capacitatea sa de a marca cu capul. Patronul FCSB a explicat că a fost anunțat despre prețul pe care CFR Cluj îl cere pentru Bolgado, 800.000 de euro, sumă pe care o consideră prea mare și va încerca să obțină o reducere.

„Mie Bolgado îmi place. Dacă dă cu capul, eu îl iau. Cum era Szukala. Nu-mi plăcea, dar l-am văzut la Bistrița că dă cu capul. M-a sunat cineva că vrea 800.000. Voi sunteți nebuni? Eu, dacă nu vreau un jucător, zic ‘mersi’ că scap de el”, a spus Becali, la Digi Sport.

FCSB are la dispoziție doar câteva zile până la încheierea perioadei de transferuri din Superliga României, pe 8 septembrie 2025, pentru a rezolva acest transfer. Motivul pentru care Becali vrea să aducă un nou fundaș este pentru a-l înlocui pe Mihai Popescu (32 de ani).

De la transferul său în urmă cu un an la CFR Cluj din Portugalia, Leo Bolgado a jucat 52 de meciuri, reușind să înscrie de trei ori și să ofere un assist. Acest transfer ar fi unul important pentru FCSB, având în vedere programul încărcat în Europa League 2025/26.