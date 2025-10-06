Gigi Becali, impresionat de jucătorul Craiovei: „E fotbalist adevărat, dar lasă, nu mai spun…”

FCSB obține o victorie importantă în fața Universității Craiova, scor 1-0, în runda a 12-a din Superliga, iar Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a avut un mesaj surprinzător la adresa unui jucător al oltenilor, Steven Nsimba.

După meci, Becali s-a arătat impresionat de prestația atacantului francez Steven Nsimba, care a jucat prima repriză solidă înainte să fie înlocuit în minutul 67. Patronul FCSB a mărturisit că îl consideră un fotbalist adevărat, chiar mai bun decât alți jucători, însă a refuzat să intre în detalii pentru a nu-l supăra pe finul său, antrenorul Mirel Rădoi.

Becali a declarat că echipa sa a făcut o „remontada” după victoria cu Craiova și se vede o reacție clară a jucătorilor, care joacă fotbal dezinvolt. Patronul își manifestă încrederea pentru atingerea play-off-ului și consideră că principalul oponent principal rămâne Universitatea Craiova, nu Rapid sau alte echipe. „Nu mă bat la titlu, mă bat pentru play-off”, a precizat Becali după succesul de duminică.

„E fotbalist Nsimba. Spun că e fotbalist, e mai fotbalist decât… Dar lasă, că nu mai spun, îl las în pace. Spun, dar nu spun mai multe. După aia se ia după mine finul. Imediat ce mă aude, apoi o să spună «Lasă, mă, că dacă zice naşul aşa…». Nu mai zic”, a spus Gigi Becali, după meci, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport, după succesul de duminică seara.