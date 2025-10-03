FCSB a pierdut cu 0-2 confruntarea cu Young Boys Berna şi rămâne cu trei puncte după primele două etape din Europa League. Campioana României nu a putut să revină după golurile încasate în prima repriză.

Gigi Becali, intervenție în forță după FCSB – Young Boys Berna 0-2. „Mie mi-a plăcut jocul. I-am năucit!”

În ciuda înfrângerii, Gigi Becali a declarat că este mulţumit de modul în care a evoluat echipa sa, spunând că FCSB a controlat jocul după golurile încasate. Latifundiarul l-a criticat pe Târnovanu:

„Ce s-a întâmplat? Eu sunt chiar bucuros într-un fel. Meciul ăsta… aşa a fost. De ce sunt bucuros? Mi-a jucat echipa, fiecare zice ce vrea. Mie mi-a plăcut ce a jucat echipa. După golul doi, mingea numai la noi. I-am năucit!

Am fost numai noi. O echipă care a avut reacţie. Dacă am avut noi ghinionul şi am luat două goluri. Unii zic că Târnovanu a fost cel mai bun de pe teren. Dar am luat două goluri care erau ale lui.

Că a apărat, e adevărat. Este portar în poartă. Întinzi picioarele, mâinile, şi-a făcut meseria. Dar cele două goluri sunt ale lui. Golul unu plasat uşor, al doilea e al lui 100%”, a spus Gigi Becali.