Gigi Becali intervine în scandalul dintre Florin Tănase și Giovanni Becali: „Nu accept trădarea!”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a luat poziție fermă după schimbul de replici aprinse dintre jucătorul său Florin Tănase și impresarul Giovanni Becali. Gigi Becali îl susține cu tărie pe Tănase și respinge categoric afirmațiile lui Giovanni, care l-a numit pe mijlocaș „sifonul” său.

„Dacă Tănase era sifon, nu era prieten cu mine”, a declarat Becali, punctând că respectul și loialitatea sunt valori de neclintit pentru el. Becali a adăugat că nu are nevoie de informații murdare sau trădări în cadrul clubului, care are performanțe pe teren și rezultate în Europa.

Latifundiarul din Pipera a subliniat că respectă dreptul lui Florin Tănase să răspundă atunci când este atacat, iar el susține jucătorii săi în fața oricăror acuzații.

Conflictul a pus în prim-plan tensiunile din fotbalul românesc, iar Gigi Becali a promis că nu va lăsa trădarea să pătrundă în echipa sa.

„Am auzit că Giovanni a zis…eu cuvântul ‘sifon’ nu-l pronunţ, e prea urât. Gigi Becali, eu, ca să înţeleagă Giovanni, Napoleon a spus că iubeşte trădarea, iubesc trădătorii.

Eu urăsc trădătorul, urăsc şi trădarea. Pleacă, n-o vreau! N-am nevoie nici de trădare, Napoleon a zis c-o iubeşte, dar eu nici măcar trădarea n-o primesc. Cu mine nu vei avea nicio prietenie, Tănase e băiat de mare caracter. Dacă era’ sifon’, nu era prieten cu mine.

E jignire pentru club, am eu nevoie de ‘sifon’? E club administrat, am eu nevoie…joacă clubul în Europa, ia campionate. La mine nu există ‘sifon’, la mine există fotbal jucat pe teren.

La mine poţi să faci ce vrei tu, eşti bun pe teren, e treaba ta ce faci tu, eu vreau pe teren. E jignire şi pentru mine, eu accept sifonăreli? Dacă mi-ai zis o bârfă, a doua oară nu te mai întâlneşti cu mine.

Mie mi-a spus Tănase că l-a făcut ‘sifon’. ‘Bă, eu îi răspund’. Dacă nu-i răspunzi, nu eşti bărbat. Dacă te-a făcut ‘sifon’, pune-l la punct, să se înveţe minte. Când îl ataci pe unul, să te aştepţi să răspundă. Dacă nu răspunzi, eşti idiot, aşa i-am zis. Eu ţin cu Tănase, cu dreptatea.

Ai meseria ta, ăla are meseria lui, omul e angajatul meu, dacă te iei de el, nu mă respecţi. Atunci ţi-l las, să te pună el la punct. Eu nu mă cert cu Giovanni. Dacă face el asta, să se aştepte.

I-am spus, din punctul meu de vedere, ai dreptate, să se înveţe minte. Să se aştepte să primească şi răspuns când zice ceva de cineva. Tănase îmi bagă bani în buzunar.

Îmi dă Giovanni vreun ban? N-ai de cine să te iei, de alţi fotbalişti din ţara asta, doar de ai mei? Nu numai că ai mei, dar cel mai bun prieten al meu din toţi fotbaliştii. Dacă nu m-am certat cu el în tinereţe, când era de certat, mă cert la bătrâneţe…nu accept niciodată trădători, trădarea.

Nu mă interesează bârfa. Nu accept. Eu n-am nevoie de sifoane, nu am avut nevoie şi mai ales la vârsta asta. Am tot ce-mi trebuie. Dacă accept pe unul ca sifon, e şi jignire să folosesc cuvântul, înseamnă că-l voi judeca pe ăla. Nu mă interesează.

Bârfa nu mă interesează. Vreau să se înţeleagă, că poate lumea chiar crede. Am acolo pe MM, am angajaţi, ei ştiu, nu eu. Eu vreau să văd când se pleacă mingea de la centru, n-am nevoie să ştiu, nu mă interesează nici de la MM.

El pentru ce e pus acolo, să ştiu eu? Să rezolve, ce treabă am eu cu bârfele?”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.