Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu și Mihai Rotaru: „Să facă și ei ca mine! / Trebuie să ai talent”

FCSB nu a pus mâna pe lozul cel mare din Champions League, însă l-a prins pe cel mijlociu, din UEFA Europa League. Patronul „roș-albaștrilor” a fost prezent la stadion, lucru ce se întâmplă foarte rar în ultimii ani, iar după victorie a făcut un show de zile mari în fața Arenei Naționale.

Cum a recreat Gigi Becali momentul spectaculos de pe mașină

Euforic după ce FCSB a învins cu 3-0 pe Aberdeen pe Arena Națională, Gigi Becali a făcut show ca pe vremuri. La îndemnul fanilor, care au început să strige la unison „Sus pe mașină!”.

Patronul „roș-albaștrilor” nu a mai stat pe gânduri și s-a urcat pe bolidul său de sute de mii de euro și a recreat o atmosferă care, în urmă cu 20 de ani, era la ordinea zilei

Replica savuroasă pentru Mihai Rotaru: „Nu poate!”

Gigi Becali a oferit primele reacții după bucuria din fața Arenei Naționale. Patronul campioanei României a lansat un val de ironii la adresa rivalului din SuperLiga României, Mihai Rotaru, care s-a bucurat, la rândul lui, de calificarea Universității Craiova în UEFA Conference League:

„N-ai văzut? Pac! Pe mașină sus! Să facă și ei ca mine. Rotaru nu poate… trebuie să ai talent. Trebuie să ai mușchi, eu am muls oi toată viața, am putere! Crezi tu că poate să se urce?

Pune-l pe Șucu să se urce el pe mașină… dacă n-a muncit, de unde să poată? Trebuie să ai putere să urci pe mașină, să ai elasticitate… a spus Gigi Becali.